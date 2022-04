Bureaux de vote : les assesseurs s'assurent du bon déroulé du scrutin

Dans un bureau de vote du quinzième arrondissement de Paris, tout se passe bien pour le moment en ce dimanche. En effet, les membres du bureau ne sont pas débordés actuellement. D'ailleurs, il faut dire que c'est l'heure du déjeuner et que la situation s'est un peu calmée. Il y avait plus de monde tout à l'heure. Les assesseurs disent que la fréquentation est plus ou moins similaire à ce qu'elle était il y a cinq ans, lors de la précédente élection présidentielle. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'à midi dans une urne, il y avait 661 bulletins qui avaient été déposés. Cela nous donne un taux de participation de 22%. Ce chiffre est légèrement inférieur à la moyenne nationale qui est de 25%. Peut-être que cela s'explique par le soleil qui brille sur Paris ou le fait que les bureaux dans la capitale vont fermer à 20 heures seulement. Peut-être que les Parisiens ne sont pas pressés de s'enfermer pour venir voter. TF1 | Duplex D. PIERESCHI