Bureaux de vote : va-t-on manquer d'assesseurs ?

À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, il n'y a pas une minute à perdre dans la mairie de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Démarchage téléphonique, appel à candidatures sur les réseaux sociaux, en pleine période de vacances scolaires, l'équipe travaille d'arrache-pied pour trouver des assesseurs. Mais à la veille de l'élection, il reste encore quatre bureaux sur 33 où il manque du monde. Dans chaque lieu de vote, il faut quatre personnes minimum à l'ouverture : un président, deux assesseurs et un secrétaire. Une fois le bureau ouvert, il faut au moins deux personnes tout au long de la journée. Et pour la fermeture à 19h ou 20h, il faut les quatre mêmes personnes que le matin. Mais que se passe-t-il s'il manque du monde ? Pour Nourredine Hamdoud, directeur général des services de la mairie de Fontenay-sur-Bois, "de toute façon, il faut que les bureaux puissent ouvrir. Ça, c'est un impératif, ça ne se discute pas. Si à 8 heures, nous constatons qu'il manque des assesseurs, le code électoral autorise le président de bureau à faire appel aux premiers électeurs qui arrivent". Et ils ne peuvent pas refuser. À Vire en Normandie, pas de réquisition, mais la mairie a trouvé in extremis des bénévoles et en passant par la presse locale. Il s'agit d'une première, car le profil des assesseurs a changé. Autrefois, ce sont surtout des habitués, militants politiques ou élus. Aujourd'hui, il faut aller puiser dans la société civile, à l'image de cette étudiante. "C'est juste pour donner un coup de main. Nous, les jeunes, il faut qu'on se mobilise aussi", a expliqué Léa Picot, nouvelle assesseure. Moins d'assesseurs se traduisent souvent par des fils d'attente comme on en a vu il y a 15 jours au premier tour. TF1 | Reportage N. Gandillot, R. Roine, I. Blons