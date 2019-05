Burkina Faso : les ex-otages français rendent hommage à leurs sauveteurs

Les deux ex-otages français ont été libérés par l'armée française dans la nuit du jeudi à vendredi 10 mai 2019. Patrick Pique et Laurent Lassimouillas, mais aussi l'ex-otage sud-coréenne, ont été reçus au palais du président burkinabé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ils prendront l'avion en fin de journée pour rentrer à Paris. Leur libération, ils la doivent aux soldats de la force Barkhane, des hommes entraînés à la traque de nuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.