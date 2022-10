Burkina Faso : l'ambassade de France attaquée

L'ambassade de France est devenue l’ennemie publique numéro un au Burkina Faso. L’enceinte est prise pour cible depuis deux jours, visée par des cocktails Molotov lancés par des manifestants burkinabés, qui sont prêts à tout pour se débarrasser de la présence française. Ces violences inquiètent évidemment le Quai d’Orsay. Près de 4 000 ressortissants français y vivent actuellement. Le pays connaît son deuxième coup d’État en seulement huit mois. Dans les rues de la capitale Ouagadougou, l’heure est pourtant à la liesse populaire. Le Capitaine Traoré, autoproclamé nouveau chef du pays, est acclamé par la foule. La population en profite pour brandir des drapeaux russes, qui sont un signe que le divorce entre le Burkina et la France est bien consommé. Pendant que les putschistes appellent au calme et comptent sauver le pays, les Burkinabés, eux, pensent que seule la sulfureuse milice russe Wagner peut éradiquer le terrorisme islamiste, exactement comme au Mali voisin. TF1 | Reportage G. Brenier, C. Chapel, F. Soyer