Bus à Nîmes : des collégiens échappent aux flammes

Dévoré par les flammes, ce bus scolaire dévale la rue. La voiture est incontrôlable. Aziz habite le quartier, il a filmé toute la scène. Il n'y a heureusement aucun blessé. Quelques minutes plus tôt alors que le bus se dirige vers le collège, une odeur de fumée alerte le passager. Le chauffeur s'arrête et évacue les dix collégiens à bord. Un garçon âgé de onze ans en faisait partie. "On était tous un peu inquiet. Il y avait de la fumée qui sortait du bus. Et il y avait le chauffeur qui appelait le pompier, je pense", témoigne-t-il. Selon le collégien, le feu aurait démarré à l'arrière du bus. Très vite, le véhicule s'embrase. Dans l'urgence, un autre chauffeur de bus s'arrête et tente d'éteindre les flammes. Près de 23 pompiers et quatre véhicules d'incendie sont nécessaires pour venir à bout du brasier. Plusieurs questions persistent : "quel a été le déclencheur du feu ?" ou encore "pourquoi le bus d'abord à l'arrêt a-t-il continué sa course ?". TF1 | Reportage L. Cloix, J.V. Molinier