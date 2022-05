Bus électriques, des incendies qui posent question

Sur ces images de vidéosurveillance, de la fumée sort du toit d'un bus. Une première explosion avec un germe de métal en fusion a eu lieu par la suite. Quelques minutes plus tard, les passants du quartier voient l'incendie se propager. Cette femme a filmé ce qu'elle voyait en face de son bureau. Il s'agit du deuxième incendie d'un bus électrique dans Paris en un mois. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Les deux véhicules sont de la même société et sont fabriqués dans une usine de Bretagne, appartenant au groupe Bolloré. Les 140 véhicules parisiens de cette série ont été renvoyés au dépôt. L'incendie est-il lié à un choc sur la batterie, à un défaut de conception ou à autre chose ? Sur ce point, le constructeur a refusé de répondre à nos questions tant qu'il ne connaîtrait pas l'origine de la défaillance. À la mairie de Paris, nous avons demandé des suppléments d'enquête sur deux autres sinistres au début de l'année. Coïncidence, à Carcassonne, un bus électrique d'un autre constructeur a également brûlé ce matin. La carcasse du véhicule parisien a, elle, été enlevée pour expertise. Dans Paris, il ne reste plus que du bitume fondu, des vitres brisées et beaucoup de questions pour l'instant sans réponses. T F1 | Reportage C. Chapel, P. Ninine