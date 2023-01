Bus en flamme : ils ont échappé au pire

Incontrôlable, un bus scolaire détruit tout sur son passage. Aziz habite le quartier, il a filmé toute la scène. Tout commence quelques minutes plus tôt, le bus se dirige vers le collège, lorsqu'une odeur de fumée alerte les passagers. Thiago, 11 ans, en faisait partie. "Ça sentait le feu comme si quelqu'un avait allumé une bougie. Moi je pensais que c'était de l’extérieur. Le chauffeur nous avait dit de sortir", témoigne-t-il. Les dix collégiens à bord sont évacués. Aucun n'est blessé. Mais très vite, le feu se propage. Sur des images, un autre conducteur vient prêter main-forte et tente d'éteindre les flammes. Le feu est trop puissant. Il est impossible d'arrêter le brasier sans l'intervention des pompiers. Mais le pire est évité. Le père de Thiago, lui, tient à remercier le conducteur. Une question reste en suspens : pourquoi le bus, d'abord arrêté, a par la suite repris sa course ? Medhi, conducteur, estime que la chaleur de l’incendie a fait fondre le câble du frein à main. L'enquête, toujours en cours, devra vérifier cette hypothèse et établir les causes de l'incendie. TF1 | Reportage L. Cloix, J.V. Molinier