Bus, voiture, train… Des vacances à tout prix

Pour vous accompagner sur la route des vacances, nous avons tout d'abord choisi de prendre la voiture en direction du sud de la France. L'autoroute est dégagée. La circulation est fluide. L'embouteillage commence à 40 km de Paris dans une station. Beaucoup d'attente, mais de l'essence pour tout le monde. Près de 95 % des stations d'autoroute sont approvisionnées par les pétroliers. C'est dans leur contrat de concession. Nous l'avons vérifié dans une autre station près de Chartres. Pas d'attente devant les pompes. Les vacanciers ont le sourire. Certains ont préféré jouer la sécurité et prendre le train. Un million de billets vendus en dix jours. La SNCF a prévu 700 TGV pour le week-end. Les quais sont bondés. Il faut s'armer de patience pour accéder aux voitures. Il faut dire qu'un voyageur sur quatre a réservé son billet à la dernière minute pour éviter de prendre la voiture et tomber en panne. Et tous les moyens de transports alternatifs sont bons pour changer d'air. Encore faut-il trouver sa voiture, ranger sa valise et se reposer enfin. Pour les plus petits budgets, il y a le covoiturage. Le tarif du trajet à Rennes est de 32 euros. Petit prix et stress en moins, une solution idéale. Le chauffeur du jour a réussi à faire le plein. Près de 600 km d'autonomie, un argument choc pour trouver des voyageurs en quelques heures. Enfin, nous avons pris aussi le bus. Dans la gare routière, il y a un départ tous les quarts d'heure. La compagnie FlixBus a prévu 300 autocars ce week-end. Les voyageurs ont aussi laissé leurs voitures au garage. Le tarif s'élève à 15 euros. Au programme, six heures de trajet. Mais l'essentiel pour tous ces voyageurs, c'est d'arriver à bon port. TF1 | Reportage L. Romanens, P. Ninine, C. Souary