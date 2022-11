Business du chocolat : de l'or en barre !

Ne plus en croquez serait un sacrilège. Pour les Français, le chocolat est une addiction et peu importe son prix. Impossible de ne pas craquer pour cet antidépresseur naturel qui génère en France chaque année plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. N'essayez pas de résister, il est partout sous toutes les formes : tablette, confiserie ou pâte à tartiner. Chaque Français en dévore 7 kg par an. Ce qui nous place en sixième position des plus grands consommateurs de chocolat de la planète. Chez Lidl, le chocolat est vendu en moyenne 1,30 euro la tablette et le rayon est deux fois plus important que celui de la lessive. Pour proposer des tablettes 30 % moins chères que les grandes marques, cette enseigne a sa propre usine de chocolat. Plus étonnant encore, Picard, le leader du surgelé où l'on pensait que les produits phares seraient les pizzas ou les plats tout frais, mais pas que. Le produit emblématique, c'est le chocolat. Malgré l'inflation, l'enseigne ne touche jamais à son prix, vendu à 3,50 euros le moelleux. Avec le chocolat, la marque innove : gâteau, glace, épicerie non surgelée. Des centaines de références ont permis au groupe d'augmenter de 6 % son chiffre d'affaires rien qu'au premier semestre. Mais payez-vous le chocolat au juste prix ? Est-ce la poule aux œufs d'or pour les fabricants ? Carré Suisse vend des tablettes haut de gamme en grande surface près de 4 euros. Elle a accepté de nous parler prix dans les détails. Pour sa tablette de dix carrés, le fabricant affirme que les quatre premiers servent à payer les matières premières, deux carrés pour les couts de fabrication, deux de plus pour les salaires, un carré sert à payer les transports et le dernier, c'est la marge entre 10 et 20 centimes par tablette. Le chocolat reste un plaisir gourmand. Une valeur refuge pour de nombreux Français. Les ventes restent stable grâce notamment aux tablettes et aux pâtes à tartiner. TF1 | Reportage C. Abel, D. Piereschi, M. Simon Le Gall