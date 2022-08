Byblos, cité millénaire et station branchée

Il suffit de pousser les portes de cette cité antique pour deviner qu’ici se cachent mille et un mystères. Byblos est bien plus qu’une ville côtière construite sur une falaise de gré. Notre guide s’apprête à nous livrer les secrets de sa ville. Ici, dix-neuf civilisations ont vécu. Chacune d’elles a laissé une empreinte. Chaque pas et chaque découverte sont un voyage à travers les époques. Byblos, baptisé ainsi par les Grecs, signifie "ville du livre". C’est ici que la plus ancienne inscription phénicienne, l’origine de notre alphabet, a été découverte. La ville cache aussi la plus impressionnante collection de poissons fossiles, vieux de 100 millions d’années. Direction le vieux souk, où se mélangent généreusement les couleurs et les traditions. Tout le monde le dit, apparemment à Byblos, on sait recevoir. Le patron de ce restaurant traditionnel promet de faire découvrir le meilleur de la cuisine libanaise. "C’est quelque chose d’unique qu’on ne trouve pas dans le monde entier", affirme-t-il. TF1 | Reportage A. Basar, E. Fourny