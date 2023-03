Ça va schtroumpfer dans le Landerneau !

Ils sont tous là : le grand schtroumpf, la schtroumpfette, et même le schtroumpf danseur. Ils ont avec une seule chose en tête : schtroumpfer le record du monde du plus grand rassemblement de schtroumpfs. Détenu depuis 2019 par une ville allemande, le record à battre est précisément de 2 762 schtroumpfs. Et le méchant Gargamel fait tout pour les en empêcher. Il a même envoyé la pluie. Derrière cette bonne humeur, les règles sont strictes, comme par exemple avoir la peau bien bleue. Chaque détail du déguisement est vérifié par un membre officiel du Guinness des records. À Landerneau, les magasins ont été dévalisés. Philippe Villatte a vendu 200 déguisements. Toutes les communes sont à l'heure des schtroumpfs avec les schtroumpfs buralistes, les schtroumpfettes coiffeuses aux longues chevelures blondes, et même le maire est en schtroumpf. À l'heure du décompte, les schtroumpfs se regroupent pour une grande photo de famille : 2 732 personnes. Et malheureusement, le record échappe de peu à Landerneau, à 230 schtroumpfs près. TF1 | Reportage M. Pirckher, P.F. Watras, J. Denniel