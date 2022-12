"Cabaret" : ça pétille au Lido !

La célèbre comédie musicale "Cabaret" s'est installée dans une salle mythique conçue justement pour le cabaret, le Lido. Dernier show avant une reconversion définitive en salle de spectacles traditionnels. "Cabaret" est une comédie musicale créée en 1946 à Broadway. Un spectacle joué depuis dans le monde entier et rendu célèbre en 1972 grâce à un film avec Liza Minnelli. Lizzy Connolly affirme : "j'adore Liza Minnelli, elle est une magnifique expression de la vulnérabilité, j'espère qu'on retrouvera cela dans ma propre interprétation". Le droit des femmes, les libertés menacées par la montée du nazisme... le Berlin des années 30 paraît loin et pourtant, le sujet raisonne encore dans l'actualité aujourd'hui. Il y a toujours des imbéciles et des fascistes dans le monde. "Cabaret" s'est installé au Lido pour la période des fêtes. Les représentations prendront fin en février pour laisser place aux travaux. TF1 | Reportage S. de Vaissière, C. Blanquart