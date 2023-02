Cabaret : l’instituteur devenu chanteur

Sur la scène de l'un des plus grands cabarets de l'Hexagone, Yoan vit le rêve de sa vie. Il y a un an, il était encore professeur des écoles. Mais après, monsieur l'instituteur a tout changé en passant par ses élèves, ses collègues, ses horaires et même ses habitudes. Il ne corrige plus de copies, mais assure deux shows quotidiens au Royal Palace. Dans la salle, les spectateurs lui donnent 20 sur 20. Yoan est professeur des écoles depuis sept ans. Mais attiré par une carrière artistique, il prend, dès qu'il le peut, des cours de chant. Pour lui, rentrer en classe et rentrer sur scène comportent des points communs. Il passe donc avec succès le casting du Royal Palace et décide de choisir la scène, mais il faut encore convaincre l'Éducation nationale. En effet, elle lui refuse un an sabbatique et il écrit à Emmanuel Macron. Une mise en disponibilité d'un an sera acceptée. Et c'est ainsi que depuis l'été dernier, Yoan fait partie de la grande famille des artistes. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. ClaudePierre