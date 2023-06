Cactus et plantes grasses s'installent dans nos jardins

Dans son jardin exotique, Jean-Baptiste Arneodo, 94 ans, continue de prendre soin de ses milliers de cactus et plantes grasses. Ce passionné, depuis l'âge de quatorze ans, prépare encore des boutures pour proposer un large choix de plantes à ses clients. Sur les étals, une multitude de plantes aux formes et couleurs variées. Elles attirent de plus en plus. Avec les restrictions d'eau imposées dans les Alpes-Maritimes, comme dans d'autres départements français, la composition des jardins change peu à peu. Ces plantes grasses, appelées aussi "succulentes", résistent aux fortes chaleurs et nécessitent peu d'entretien. Et ce sont justement ces raisons qui ont poussé la ville d'Antibes (Alpes-Maritimes) à remplacer certains de ses massifs fleuris. En un an, la municipalité a réduit de 100 000 mètres cubes sa consommation d'eau sur les espaces verts. Trois ans après leurs implantations, ces jardins méditerranéens nécessiteront seulement 10% des besoins en eau d'un jardin classique horticole. TF1 | Reportage S. Boujamaa, C. Guérard