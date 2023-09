Cactus rares : un trafic épineux

C’est un lieu à l’abri des regards, interdit au public. Sous les serres tropicales du Muséum national d'histoire naturelle, il y a des plantes issues des trafics. Le mois dernier, la douane a saisi 56 cactus en provenance de Thaïlande. À première vue, des petites plantes qui n’attirent pas le regard, c’est pourtant une espèce rare et protégée. Il n’en reste que 5 000 en milieu naturel dans le monde. La douane a confié près de 500 saisis au muséum. Bien souvent, les cactus ont parcouru des milliers de kilomètres avant d’arriver jusqu’ici. Certains cactus ont plus de 150 ans, alors forcément, leurs prix aiguisent l'appétit des trafiquants. Ces cactus que l’on trouve habituellement dans les déserts du Mexique et du Texas sont cultivés dans les serres en Thaïlande. Certains en font un véritable business et reproduisent en quantité des espèces protégées. Ils l'exportent ensuite à travers le monde, y compris vers la France. Intercepter ces colis, c’est le travail des agents de la douane, comme dans la zone de fret international de Roissy. C’est dans l’un de ces entrepôts que les cactus de Thaïlande ont été découverts. Certains agents sont formés pour identifier les espèces menacées. TF1 | Reportage V. Topenot, B. Poizeuil