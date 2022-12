Cadeaux de Noël faits avec le cœur

Le geste est précis et l'enjeu est de taille. En quatre heures, Jean-Baptiste doit réaliser le sac à main qu'il offrira à sa compagne pour Noël. "C'est une grande responsabilité, mais c'est génial comme démarche", confie-t-il. Il a réservé ce cours auprès d'une maroquinière de profession, mais aujourd'hui, c'est lui l'artisan. Le budget est conséquent, 175 euros pour fabriquer cet objet très personnel. Cette année, 41% des Français disent vouloir réduire leur budget cadeau. Le fait-maison est peut-être la solution, Hélène de Groote s'y est mise il y a cinq ans. Elle fabrique ses jeux de société elle-même, des règles jusqu'aux petites figurines réalisées à la main, et cela, plaît beaucoup à ses proches. Elle nous a convaincus, nous allons nous mettre au fait-maison. Direction un atelier de poterie, l'heure y est là aussi à la fabrication des cadeaux de Noël, et une élève a déjà bien avancé. Comptez 50 euros pour ces deux heures et demie de cours à l'issue desquels vous repartez avec vos œuvres. TF1 | Reportage G. Bertrand, I. Marie, J.F. Drouillet