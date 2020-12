Cadeaux du père Noël : le top 5 du confiné !

Tous les ans, sous le sapin, il y a ces cadeaux qui plaisent à coup sûr. Voici notre top 5 des cadeaux que vous n'auriez jamais pu faire sans l'apparition du Covid. En dernière position, un grand classique, les jeux. Avec un objectif 2020 de tuer l'ennui des jours confinés. En effet, le masque est un accessoire devenu indispensable. Mais avez-vous déjà pensé à offrir une pochette pour les ranger ? C'est un cadeau made in France pour 15 euros. Si vous êtes chez vous en télétravail, offrez-vous un réflecteur de lumière pour une centaine d'euros pour égayer vos journées grises. Un peu démotivés par l'hiver, tous les nouveaux cyclistes rêvent d'un ciel bleu. En deuxième position, nous avons un toit pour vélo. "Ça sert à se protéger du vent et de la pluie, à vélo ou en trottinette",nous a confié Luc Zannou, chef de ventes mobilité chez Darty. Et tout en haut de notre classement, une activité qui vous a tant manqué, achetez des places pour les concerts de vos chanteurs préférés, à voir depuis votre télé.