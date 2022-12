Cadeaux : la logistique du Père Noël

Dans l'arrière boutique de ce magasin de jouets, il n'y a pas de répit pour les équipes, car les livraisons s'intensifient. Le défi pour les semaines à venir est de réapprovisionner chaque rayon le plus rapidement possible. Pour combler le vide, il faut beaucoup de stocks et une logistique bien rodée. Tout cela se passe dans des entrepôts, comme celui-ci en image, situé près de Lyon. Plus de 42 000 mètres carrés de jouets, soit l'équivalent de six terrains de football. Pour tenir le rythme en période de Noël, le site s'est entièrement réorganisé. Un ballet incessant pour approvisionner les 330 magasins du groupe et assurer l'envoi des 25 000 commandes d'e-commerce par jour. Ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept, cet autre entrepôt en région parisienne, tourne lui aussi à plein régime. En temps normal, on expédie ici toutes sortes de marchandises. Mais à l'approche des fêtes, certains articles sont plus recherchés que d'autres, alors il faut repenser l'organisation des allées. Stocker et anticiper les tendances pour éviter toute rupture, c'est le défi pour cette enseigne culturelle avant Noël. Le groupe prévoit d'expédier 8 000 commandes par jour jusqu'à Noël. TF1 | Reportage L. Deschateaux, A. Ifergane, F. Jolfre