Café : et maintenant, les capsules sans capsules !

Cela ressemble à un jeu de loto, c'est en fait une machine à café un peu spéciale. Le plus étonnant, c'est sa capsule qui est une simple boule de café compressée, sans emballage plastique ni aluminium. Un procédé sur lequel travaille cette entreprise suisse depuis cinq ans. Elle utilise une membrane à base d'algues entièrement biodégradable. Si cette entreprise développe cette capsule sans capsule, c'est parce que des millions de dosettes en aluminium sont jetées à la poubelle quotidiennement dans le pays, soit seize par seconde. Une montagne de déchets très peu recyclée, soit 20 % des capsules seulement chaque année. Le principal problème, c'est que vous ne savez pas où les jeter. Il existe des points de collectes de capsules dans certains magasins. Vous pouvez aussi les jeter dans votre poubelle de recyclage avec les plastiques et les cartons. Sauf que dans le pays, seul un centre de tri sur trois est équipé de machines capables de séparer à l'aide d'un champ magnétique l'aluminium des autres emballages. Une fois triées, ces capsules sont recyclées aux Pays-Bas ou sur le seul site français équipé pour le faire à Amiens. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, L. Merlier