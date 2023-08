Café : un succès instantané

Dans notre placard cette semaine, l'allié rapide et facile pour se réveiller. Quelques secondes de préparation, de l'eau chaude, et une cuillère bien bombée, le café soluble. Inventé, il y a presque 100 ans, il représente aujourd'hui, une tasse de café sur cinq bue en France. En poudre ou en granulé, façon filtre ou expresso. Pour le fabriquer, tout commence par des grains, encore verts. Chaque jour, 140 caisses d'une tonne et demie arrivent dans l'usine normande du leader du marché, le Nescafé. L'entreprise tente de diminuer son empreinte carbone, en utilisant son marc de café comme combustible. Le café instantané, une saveur immuable, peut-il rivaliser avec un café filtre, réalisé dans les règles de l'art ? Nous avons demandé à une torréfactrice de préparer et de comparer les deux boissons. La première nuance est d'abord visuelle. À gauche, le soluble plus opaque, son goût serait aussi plus éphémère. Après une dégustation à l'aveugle pour des buveurs de café amateurs, on a une égalité parfaite, l'éternel café soluble a encore de beaux jours devant lui, dans notre placard. TF1 | Reportage E. Payro, M. Merle