Cagnottes en ligne : attention aux arnaques

Des escrocs ont-ils profité de l'émotion suscitée par la disparition du petit Emile.? Sur Internet, des cagnottes, désormais en cours de vérification, prétendaient soutenir la famille. Toutes sont fausses, selon le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon. "La famille d’Émile a constaté que des cagnottes avaient été ouvertes au nom de leur enfant (...) et elle tient à préciser qu'elle n'en est pas à l'origine". Le phénomène n'est pas nouveau. Sur le Pot Commun, Leetchi ou OnParticipe.fr, des centaines de milliers de cagnottes existent, créés lors d'événements comme après l'incendie de Notre-Dame. Des dizaines d'appels aux dons avaient vu le jour et une enquête sur de multiples tentatives d'escroquerie avait été ouverte. Une autre affaire concerne un influenceur. Il promettait de soutenir des enfants à Madagascar. Il est suspecté d'avoir détourné plusieurs dizaines de milliers d'euros. Joué sur l'émotion est un procédé régulier, selon l'avocat des victimes présumées, Me Alexandre Dakos. Alors comment éviter les risques lorsqu'on fait un don en ligne ? La principale garantie, c'est un label accordé aux plateformes par un organisme spécialisé. Il doit être bien visible. "Ces sociétés doivent vérifier quand elles constituent une cagnotte que cette cagnotte n'est pas contraire à l'ordre public, qu'elle n'est pas contraire aux bonnes mœurs, ce n'est pas une escroquerie", prévient Me Florence Rouas, avocate pénaliste au barreau de Paris. Lorsque l'escroquerie est avérée. La peine encourue est de 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende. TF1 | Reportage R. Asencio, J. Maviert, C. Moutot