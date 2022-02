Cagoule : l'improbable retour !

En jersey, en maille, en laine, ou même de toutes les couleurs, la cagoule est partout et sous toutes ses formes. Pourtant, lors de son dernier passage dans les années 80, elle n'a pas laissé que des bons souvenirs. Exit la cagoule en laine qui gratte, l'accessoire se renouvelle. Le succès est tel que les réseaux sociaux s'en emparent. Sur Internet, les ventes explosent, mais aussi en magasin. Dans cette enseigne, le modèle est proposé en cinq coloris pour une vingtaine d'euros. Comment cet accessoire inventé pour tenir chaud aux soldats au XIXe siècle est-il revenu sur le devant de la scène ? Pour Manon Renault, enseignante spécialisée en mode à l'Université Sorbonne-Nouvelle, cet accessoire est revenu parce que des célébrités ont commencé à en porter, à être photographiés avec et à en rendre cet objet complètement désirable. Parmi ces célébrités, on trouve Kim Kardashian, la chanteuse Billie Eilish, ou encore l'influenceuse française Léna Situations. Toutes en quête d'un semblant d'anonymat. Ce sont ces mêmes réseaux sociaux qui ont inspiré et Sarah. Confinées ensemble il y a un an, elles ont appris le crochet sur Internet et se sont mises à fabriquer leurs propres cagoules. Aujourd'hui, les deux jeunes filles proposent leurs cagoules à vendre sur Internet. Entre 35 et 45 euros en fonction des fils utilisés, une seule promesse : vous ne retrouverez ces cagoules nul part ailleurs. T F1 | Reportage A. Malavaud, J. Clouzeau