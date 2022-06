Cahiers de vacances : les adultes en raffolent

Le sujet le plus clivant des vacances, pire que le dilemme sport ou farniente, plage de sable versus plage de galets, ou le combat méduse contre claquette. Si on vous dit cahier de vacances ? En avez-vous de bons ou mauvais souvenirs ? Désormais, il en existe pour les plus grands. Il y a une dizaine d’années, face au filon inépuisable des cahiers de vacances pour enfants, les éditeurs ont commencé à en créer pour les adultes. Bingo ! Depuis, certaines maisons d’éditions sont passées de cinq à quinze références. Dans un supermarché, nous avons le choix entre une vingtaine de titres. Que l’on rêve de devenir infirmière, de résoudre des crimes complexes ou de nous replonger dans nos émissions de télé préférées, il est difficile de ne pas trouver son bonheur. Le plus souvent, les clients ne réfléchissent pas des heures avant d’acheter un cahier de vacances. Donc, il ne doit pas être cher. Autour de cinq euros, en moyenne. Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage D. Sitbon, M. Derre