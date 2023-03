Cahors : c'est presque la guerre !

Tout y est, tirs, grenades et stratégies. Nous sommes en plein centre ville de Cahors (Lot), il y a de quoi surprendre les habitants. Les armes utilisées sont vraies et les équipements aussi, sauf pour les balles qui sont tirées à blanc. L’opération Orion reste un exercice, pas question de prendre des risques au milieu de la population. « On fait attention à ne pas tirer à moins de cinq mètres de nos citoyens. "Il y a plein de choses qu’on ne peut pas faire : on ne s’appuie pas sur les voitures, car on risque de les rayer, ... », dit le Capitaine Ronan, commandant d’unité du premier RCP. Sur une place de la ville par exemple, parmi les travailleurs. Bruno, un passant, venant d’arriver sur la place où les militaires s'entraînent, ne voulait pas manquer cet événement, car des militaires dans la ville, c’est rare. Un écho au combat "a été" mené en zone urbaine dans les rues ukrainiennes. Pendant trois semaines, 7 000 militaires du Sud-Ouest du pays et de l’étranger, ont pris part aux entraînements de l’opération Orion, qui ont pris fin ce vendredi. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet