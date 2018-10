Cahors s'est mis au vin bio

A Cahors, les vignerons ont toujours privilégié la quantité. Désormais, les Cadurciens veulent tabler sur la qualité du vin de leur région, pour en faire un véritable produit du terroir. Aidée d'œnologues, la nouvelle génération de viticulteurs change de cap et se met au vin bio, en s'aidant des dernières techniques de culture. Malgré des coûts de production plus cher, les vignerons tentent de valoriser leurs bouteilles et redonner ainsi, au vin de Cahors, une image positive et luxueuse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.