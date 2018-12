Calais : les migrants se risquent à traverser la Manche

Depuis le début de l'année, 500 migrants ont été repêchées entre la France et l'Angleterre au beau milieu de la mer. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, réclame des patrouilles maritimes franco-britanniques pour éviter les drames. Les riverains, eux, déplorent de plus en plus de vols de bateaux et d'autres embarcations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.