Calais : un ferry s'est échoué dans le port à cause de la tempête

Grosse frayeur pour les trois cents personnes à bord d'un ferry à Calais. Aux alentours de douze heures, leur bateau s'est échoué dans le port. Après plusieurs heures d'attente, le navire de la compagnie "Pride of Kent" a été finalement remorqué. Les passagers ont pu débarquer sur le quai. Ce sont les rafales de vent qui ont probablement provoqué l'accident.