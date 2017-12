Le calendrier de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2018

Le calendrier de l’équipe de France pour le Mondial 2018 en Russie est désormais connu après le tirage au sort inespéré de vendredi. Les hommes de Didier Deschamps débuteront leur campagne en affrontant l'Australie à Kazan. Ils se rendront ensuite à Iekaterinbourg pour jouer contre le Pérou. Et le dernier match face au Danemark se jouera au stade de Loujniki, à Moscou. Au total, les bleus vont parcourir cinq mille trois cents kilomètres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 02 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.