Calendriers de l'Avent : le nouveau business de Noël

Une série télé en 25 cases, 25 cases moules à gâteau pour confectionner les confiseries de Noël, 24 chaussettes soit douze paires à découvrir jusqu'au 24 décembre, cette année, les calendriers de l'Avent rivalisent d'inventivité, un business florissant avec de jeunes adultes pour cible. Vendre du rêve, renier sur sa marge, c'est le pari des marques pour faire découvrir au plus grand nombre les produits nouveaux mis sur le marché. Il y en a pour tous les goûts. Un calendrier en douze mois de découverte et de loisirs, des aliments fitness avec des articles tests, ou encore 24 capsules inédites de café, des sachets de thé exclusifs aux épices de Noël, et même la box des fromages en 24 portions et 24 régions. Si le chocolat reste encore en tête des ventes, avec 13 millions de calendriers gourmands vendus l'année dernière, il est suivi de près par le cosmétique et ses bons plans. Quand le luxe entre pourtant dans la danse, la magie de Noël fait fi du consumérisme. Pour la première fois, la maison Guerlain nous ouvre sa ruche en édition limitée avec des surprises à butiner. L'art est la manière de nous emmener vers la nuit du Réveillon en beauté et en douceur. TF1| Reportage C.Magne, D. Blondeau, J.F. Drouillet