Californie : après les incendies, des coulées de boue font une dizaine de morts

La Californie est toujours à la recherche de plusieurs personnes disparues, après une nouvelle catastrophe naturelle survenue au Nord-Ouest de Los Angeles. Il s'agit précisément d'une région qui avait vécu des terribles incendies en décembre 2017. Le mardi 9 janvier 2018, de violentes coulées de boue ont fait dix-sept morts et des dizaines de disparus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.