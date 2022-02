Californie : canicule en plein hiver

Malgré les moyens déployés, en seulement trois jours, déjà 70 hectares sont partis en fumée. C'est du jamais-vu en plein hiver. Nous sommes en Californie, où une centaine d'habitants ont dû évacuer la zone, l'incendie menaçant leur maison. C'est un incendie lié à l'extrême sècheresse en plein mois de février. L'événement peut surprendre, mais il semble pourtant inévitable. Ça fait 32 jours qu'il n'a pas plu une seule goutte. À cela s'ajoutent des records de chaleur un peu partout. Ces 32 °C à Los Angeles, c'est une première depuis 1973. À Salinas, les 30 degrés ont été atteints, battant ainsi un record de 2015. Plus au nord, à San Francisco, il a fait jusqu'à 28 degrés. Il faut remonter à 1986 pour trouver pareilles températures en hiver. Une anomalie climatique qui offre des scènes déroutantes. Au pied du Golden Gate, certains viennent chercher un peu de fraîcheur, tandis qu'à Los Angeles, tout le monde a sorti son maillot de bain. L'inquiétude est légitime, car d'ordinaire, les températures en Californie en hiver avoisinent les 20 degrés, ce qui fait craindre une saison des incendies bien plus précoces, comparée aux années précédentes. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Der Stepanian