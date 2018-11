La Californie continue de brûler

La Californie a vécu ce dimanche 11 novembre l'incendie le plus destructeur de son histoire. Déjà 25 morts, selon un bilan encore provisoire. Des milliers de bâtiments sont partis en fumée et 250 000 personnes ont été évacuées. Le vent continue malheureusement de souffler sur place. Vu du ciel, les images satellites de la Nasa sont impressionnantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.