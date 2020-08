Californie : des incendies gigantesques hors de contrôle

Aux États-Unis, de gigantesques incendies ravagent la Californie depuis plusieurs jours. Ils ont déjà brûlé plus de 120 000 hectares. Malgré l'arrivée de pompiers des États voisins, les feux sont totalement hors de contrôle. Ce qui a conduit l'évacuation d'une ville entière de 100 000 habitants.