Californie : nouvelle ruée vers l'or après les inondations

En ce moment, c'est presque tous les jours qu'on trouve de l'or dans les rivières de Placerville, en Californie. Depuis son enfance, Albert Fausel joue les chercheurs d'or amateurs, mais il n'a jamais trouvé autant de pépites que ces dernières semaines. Les Californiens la surnomment déjà "la ruée vers l'or du XXIe siècle". Contre toute attente, elle trouve son origine dans les inondations du début de l'année 2023. Avec ces précipitations abondantes, qui ont effacé des années de sécheresse et ces chutes record de neige, les rivières regorges à nouveau de pépites d'or. Au cœur de la forêt de l'Eldorado, la région de Placerville était le point de départ de la célèbre ruée vers l'or aux mi-temps du XIXe siècle. Dans le musée qui retrace cette histoire, on apprend que cette époque, au cœur des grands westerns hollywoodiens, avait la même origine que la ruée actuelle, des inondations massives. Avec ces mini pépites, que les spécialistes appellent, ici, des crottes de mouches, on n'est pas sûr que la richesse soit à portée de pelle. À défaut, cette partie orientale de la Californie espère au moins attirer à nouveau les curieux et les touristes, qui seront prêts à revivre les frissons de la grande conquête de l'Ouest américain. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien