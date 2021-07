Californie : la peur des incendies

Au nord de San Francisco, plus précisément à Sonoma, les pompiers américains sont chargés d'organiser les feux d'artifice pour la fête nationale des États-Unis le dimanche 4 juillet. Pour éviter tout risque d'incendie, le moindre pétard est interdit pour tous les habitants, sous peine d'amende, voire de prison. Il faut savoir que la Californie connaît une sécheresse historique. Des records de température sont battus et des milliers d'hectares de forêts sont prêts à brûler. Même si dans cet État de l'Ouest américain, des feux, il y en a tous les étés, cette année 2021 pourrait être épouvantable et historique. Alors, pour y faire face, la Californie rassemble ses troupes et elles sont nombreuses. On compte 15 000 pompiers, 200 hélicoptères, 34 avions bombardiers d'eau. Mais même tout cela ne suffira pas. Cette situation inquiète jusqu'à la Maison-Blanche. C'est la raison pour laquelle Joe Biden a débloqué jusqu'à 37 millions de dollars, juste pour ce comté afin d'acquérir de nouveaux moyens.