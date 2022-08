Californie : un nouvel incendie géant incontrôlable

Au volant de leur camion, des pompiers semblent avoir passé les portes de l'enfer. Quelques gouttes de pluie dérisoires face à un monstre de feu. La forêt californienne s'embrase. En seulement 48 heures, plus de 20 000 hectares de végétation sont partis en fumée. Attisé par des vents puissants, le feu progresse à une vitesse folle et complique le travail des pompiers. Au moins une douzaine d'habitations ont été réduites en cendres sans faire de victime. Au total, 2 000 personnes ont dû être évacuées. Nous avons pu joindre un habitant situé à 60 kilomètres de l'incendie. Il est inquiet de voir le feu se rapprocher. La Californie a déjà été touchée par un gigantesque incendie la semaine dernière. Il a ravagé 8 000 hectares et n'est toujours pas maîtrisé. Les départs de feu se multiplient dans l'Ouest américain, favorisé par une forte chaleur et une végétation extrêmement sèche. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Duong, C. Ingold