Californie : la vente d'animaux d'élevage interdite

C'est une décision pour le moins radicale. Depuis le 1er janvier dernier, la vente de chiens et de chats d'élevage est strictement interdite sous peine d'amende dans le pays. Désormais, les animaleries ne peuvent proposer aux clients que des animaux issus de refuges. Une victoire pour les associations locales dans un État américain où plus d'un Californien sur deux a un animal de compagnie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.