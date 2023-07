Jusqu'à 54°C : les touristes affluent dans la Vallée de la Mort

Les panneaux d'avertissement sont partout. Dans la vallée de la mort, en Californie, la chaleur peut tuer. Il est fortement déconseillé de se promener après 10h du matin. Le lieu est répertorié comme l'endroit le plus chaud de la planète, avec une température de 56,7°C enregistrée en 1913. "Même respirer est difficile, il fait tellement chaud, on se dessèche très vite", témoigne une touriste sur place. Mais comme les instruments de mesure ont évolué, on préfère aujourd'hui se baser sur le record de 2020, à 54,4°C. Les rangers qui surveillent le parc mettent constamment en garde les visiteurs. "Restez groupés et soyez attentifs. Si quelqu'un commence à avoir des étourdissements, des nausées, des maux de tête, c'est le signe que tout le monde doit retourner à son véhicule", lance Nichole Andler, responsable d'accueil du parc.