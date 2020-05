Calvados : la limite des 100 km autour de chez soi toujours en vigueur

Une de nos équipes a fait le trajet Paris-Honfleur en Normandie la semaine dernière, et il y avait des contrôles à chaque péage. Aujourd'hui en empruntant la même route, ils n'ont croisé aucun policier ni gendarme. Le gouvernement mise sur le civisme des Français. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Les hôteliers que nous avons rencontrés sur place parlent d'un taux de remplissage de 30%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.