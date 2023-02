Camaïeu, Go Sport, Galeries Lafayette : les raisons d'un fiasco

En région, les grands magasins Galeries Lafayette donnent de la vie aux centres-villes. 26 d'entre eux viennent d'être placés sous procédure de sauvegarde par son actionnaire, Michel Ohayon. En quelques mois, ce milliardaire, 104e fortune de France, est devenu le vilain petit canard du commerce français. Ces dernières acquisitions se sont soldées par des échecs. Camaïeu a été liquidée en septembre dernier. Go Sport a, lui, été placé en redressement judiciaire en janvier. GAP le sera bientôt. À chaque fois, c'est le même scénario. L'actionnaire arrive en sauveur, puis l'espoir des salariés cède vite la place aux soupçons sur ses méthodes de gestion. Chez Camaïeu, ils sont 150 ex-employés à porter plainte pour abus de biens sociaux. Un trou de 26 millions d'euros aurait été observé dans les caisses. Une ancienne employée témoigne anonymement. "Ils nous ont parlé de projet, de rénovation, d'investissements... Et on a vu que rien n'arrivait, toutes les excuses possibles existaient. Et l'argent, je me demande où il est parti", s'exprime-t-elle. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Fiat, B. Agirbas