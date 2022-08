Camargue : les irréductibles de Beauduc

C'est un petit bout du monde, sans eau courante ni électricité. Un hameau isolé qui n'existe pas vraiment sur les cartes. Au cœur de la Camargue, au bout d'une piste cabossée de plus de 10 km, en suivant les flamants roses le long des salins, les cabanes de Beauduc se dévoilent enfin. Devant l'une d'entre elles, nous rencontrons Jean-Marc. Spontanément, il nous emmène aux photos prises au fil des années dans son paradis. Beauduc, c'est un état d'esprit. Jusqu'au début des années 2000, c'était La Mecque des campings sauvage sur la plage et des cabanes de fortune construites en bois flotté. Actuellement, tout a disparu. Tout sauf ce hameau de pêcheurs qui fait de la résistance face aux tracasseries administratives, aux tempêtes et à la montée des eaux qui menacent. C'est la raison pour laquelle, Georges Gauzargues, président de l'Association les Cabaniers du sablon, avec l'aide d'autres résidents, a construit une petite digue en pierre autour du village. Âgé de 70 ans, il y vit à l'année avec son chien Beauduc grâce à des panneaux solaires, de l'eau de pluie qu'il récupère et beaucoup de systèmes D. Même s'il refuse le titre, c'est un peu lui le chef de ce village d’irréductible. Une vie qu'il partage avec les autres amoureux de Beauduc. Au total, 77 cabanons sont implantés sur ce terrain qui appartient aux Salins du Midi. Pour le moment, cette entreprise protège encore ses habitants. Une histoire de patrimoine qui se perpétue avec philosophie. La vie d'un village au plus près de la nature, loin du monde civilisé, une certaine idée de la liberté. TF1 | Reportage M. Perrot, É. Pépin, H.P Amar