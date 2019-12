Caméléon : le bel endormi de La Réunion

Le caméléon panthère est un animal originaire de Madagascar. Arrivé au XVIIe siècle à La Réunion, il se déplace extrêmement doucement. D'où son appellation par les Réunionnais l'endormi. Les mâles peuvent atteindre 50 cm et sont toujours plus gros que les femelles. Depuis février 1989, il est une espèce protégée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.