Caméras-piétons : des interventions policières en direct

Ces policiers, en image, ne sortent plus sur le terrain sans le nouvel équipement, une caméra-piéton fixée à leurs uniformes. Pour la déclencher, ils n'ont qu'à appuyer sur un simple bouton. Lors d'un contrôle routier, Gilles, policier municipal, nous en fait la démonstration. Pour la première fois en France, les images sont transmises en direct au poste de police. À quelques kilomètres, un opérateur est présent 24h/24 dans le centre de supervision, sa mission est de veiller sur ses collègues. Et en cas d'infraction, Jean-Michel Weiss, responsable à la police municipale de La grande-Motte, peut envoyer des patrouilles pour seconder ses policiers sur terrain. Depuis 2018, les caméras-piétons se généralisent dans les rangs de la police nationale. Mais jusque-là, il fallait rentrer au poste pour consulter les images. La police de La Grande-Motte voit plus loin. Bientôt, cette technologie pourra se connecter avec les 84 caméras de vidéo de surveillance de la ville. Selon le maire, Stéphan Rossignol, ces innovations sont nécessaires. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Rio, M. Kouho