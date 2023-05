Caméras, alarmes, télésurveillance : comment bien s'équiper

Raphaël est rassuré. Son système d’alarme, installé il y a un mois, fonctionne parfaitement. Les neuf détecteurs de mouvement et la caméra placée dans son salon le préviennent directement sur son téléphone en cas d’intrusion. Ce qui l’a convaincu d’installer ce système, c’est d’abord le prix. Ensuite, l’intervention d’un professionnel n'est pas indispensable. Il a tout installé lui-même en quelques minutes. Ce tout nouveau système d'alarme a été conçu par une jeune start-up française et se vend très bien. Aujourd’hui, le marché français pèse près d’un milliard d’euros, mais son potentiel de croissance est énorme. La raison est simple. En France, seules 8% des habitations sont équipées d’un système de télésurveillance. Autrement dit, les systèmes d’alarme plus classiques, avec installateur et surveillance à distance, ont encore la cote. Pour sécuriser son appartement, Charles accumule les équipements : alarme incendie, caméra de surveillance, détecteur de mouvement… Le coût total de l'installation est de 600 euros, plus un abonnement de 45 euros par mois. En cas d’alerte, c’est un agent à distance qui se charge de prévenir les forces de l’ordre ou d’envoyer un vigile selon la situation. TF1 | Reportage P. Corrieu, P. Ninine