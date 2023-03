Caméras embarquées : les automobilistes les plébiscitent

Des accidents évités de justesse, des collisions et d'impressionnants carambolages. Tout le monde a sûrement déjà vu ce genre d'image sur Internet. Elles sont en général enregistrées par des caméras embarquées. Installées sur le pare-brise, elles enregistrent en continu ce qu'il se passe sur la route. Ces derniers mois, Jean-François Birot, électricien chez Norauto, à Chambourcy (Île-de-France), en installe de plus en plus pour ses clients. Vendues entre 100 et 350 euros, ces caméras connectées sont de plus en plus performantes et surtout très pratiques en cas de litige sur la route. Très populaires en Russie ou en Chine depuis une dizaine d'années, où des piétons se jettent volontairement sur des voitures pour toucher des indemnités, ces caméras embarquées séduisent aujourd'hui de plus en plus de Français et certaines sociétés d'assurance qui propose même des promotions à ses clients munis de ces dernières. "Les personnes qui mettent une caméra dans leurs véhicules sont, par principe, des automobilistes avec des comportements vertueux" affirme Christophe Bescond, responsable marketing chez "A Comme Assure". Les vidéos prises par ces caméras peuvent également permettre de contester un procès-verbal. De plus en plus de juge acceptent de les visionner en cas de litige. TF1 | Reportage A. Bourdarias, I. Zabala