Caméras témoins : faut-il équiper tous les policiers ?

La caméra piétonne ou témoin est un petit boîtier noir rempli de promesses. Cet objet enregistre les interventions de police. Elle a déjà été adoptée aux Etats-Unis. À Rialto en Californie par exemple, cette caméra est fixée sur l'uniforme des officiers qui ne sortent plus sans elle. Dans un contexte souvent tendu, elle permet régulièrement d'apaiser les tensions. En cas de bavure présumée, la caméra peut permettre d'innocenter un agent qui aurait par exemple agi en légitime défense. Elle constitue aussi une preuve accablante quand le policier s'est rendu coupable de violence. Au Royaume-Uni, les policiers portent aussi des caméras. Ils les déclenchent dès leur sortie du commissariat. La population approuve la transparence qu'elles apportent. L'Angleterre a réussi à généraliser l'usage de ces caméras piéton. On en compte aujourd'hui une pour deux policiers. Dans l'Hexagone, on en est loin. Il y a une caméra pour 24 membres des forces de l'ordre. Les caméras françaises qui souffrent en plus de nombreux défauts. Nos policiers les laissent donc souvent au placard ces onze mille caméras qui avaient coûté plus de deux millions d'euros.