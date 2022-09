Camilla : de maîtresse à reine consort

Il lui aura fallu 50 ans pour trouver cette place officielle, presque naturelle sur le balcon de Buckingham. Cela fait un demi-siècle depuis ce jour de juin 1970. Camilla et Charles se rencontrent sur un terrain de polo. C’est un coup de foudre. Ce fut tant de barrières franchies pour cette fille d’officier qui se mariera d'abord de son côté. Ce qui poussera Charles à en faire de même, parce qu’il était alors inconcevable, aux yeux de la reine, que leur couple existe. Ils deviendront amants. Et au cours d’une interview qui fit scandale, Lady Di confirmera que toute la volonté monarchique n’avait en effet rien empêché. La maîtresse Camilla est alors montrée du doigt : une briseuse de ménage, surnommée “le rottweiler” à la une des tabloïds anglais. Même après le divorce, puis le décès de Diana, la simple idée d’un remariage avec Camilla ne passe pas. Ce sera pourtant chose faite neuf ans plus tard. Avec leurs enfants respectifs autour d’eux, les deux jeunes mariés sont acclamés. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage S. Pinatel, L. Adda