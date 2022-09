Camilla : la carte maîtresse de Charles III

Camilla est sans aucun doute le plus fervent soutien du nouveau monarque Charles III. Aujourd'hui sur le devant de la scène, mais en réalité à ses côtés en coulisses depuis un demi-siècle déjà. Leur première rencontre a eu lieu en 1971, sur un terrain de polo. Selon la légende, Camilla l'aurait approché ainsi : "Mon arrière-grand-mère fût l'amante de votre trisaïeul ! Fascinant, n'est-ce pas ?". Le futur roi a 23 ans, il tombe éperdument amoureux de cette jeune fille de bonne famille, pleine d'humour et d'esprit. "Camilla est la femme qui a vraiment métamorphosé le prince Charles, qui lui a redonné confiance en lui, qui a fait de lui un homme plus serein, plus posé", décrit Isabelle Rivère, journaliste, auteure de "Charles et Camilla: Une histoire anglaise". Cette romance est pourtant contrariée par le poids des traditions. Pas assez noble aux yeux de la reine, chacun finira donc par se marier de son côté, tout en continuant à entretenir une relation. Scandale à Buckingham, Elizabeth II ira jusqu'à interdire que l'on prononce le nom de Camilla en sa présence. Les tabloïds la dépeignent comme un rottweiler, elle traînera longtemps cette image sulfureuse de maîtresse. Camilla encaisse les coups sans jamais faire de vagues. TF1 | Reportage A. Barth, S. Maloiseaux