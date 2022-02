Camille future reine consort, le geste d'Elizabeth II

Par tradition et surtout par fidélité, tous les ans, le 6 février, Elizabeth II se rend au château de Sandringham , la demeure familiale. C'est l'endroit où son père le roi George VI était né et où il était mort le 6 février 1952. Jour de deuil et jour de gloire pour elle. Elle était en voyage au Kenya quand elle apprenait qu'elle devient reine à l'âge de 25 ans. Au château de Sandringham cette année, on lui a offert un gâteau pour célébrer les 70 ans de son règne. C'est un moment symbolique, presque une passation de pouvoir. Dans un communiqué, elle évoque pour la première fois, à 95 ans, sa succession de manière directe : "Quand le temps sera venu pour mon fils Charles d'être roi, sa femme Camilla portera le titre de reine consort", déclare la reine. Elizabeth II a finalement décidé de prendre fait et cause pour Camilla. Cette dernière revient de très loin. Elle a été la femme la plus détestée du Royaume. On l'a considérée comme celle à l'origine des malheurs de lady Diana. Mais en presque 20 ans maintenant, elle fait un parcours de reconquête absolument extraordinaire. TF1 | Reportage M. Izard, D. Sitbon