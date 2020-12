Camille Thomas, la violoncelliste virtuose qui réveille les lieux endormis

Camille Thomas a enchanté ses fans, de plus en plus nombreux, en jouant sur le toit de son immeuble parisien. Un voyage qui a été initié par le premier confinement. La violoncelliste virtuose poste à l'époque des vidéos filmées par son mari sur les réseaux sociaux, qui ne passent pas inaperçues. "Tous les soirs, on venait applaudir à 20 heures le personnel soignant. Et c'était des moments très émouvants en fait parce qu'on est en communion avec toutes les fenêtres en face, toutes les personnes qu'on ne connaissait pas. Mais un soir, j'ai envie de sortir mon violoncelle pour partager de la musique avec eux" se rappelle-t-elle. La musicienne a commencé le violoncelle à quatre ans. À seize ans, elle obtient son premier prix de conservatoire à l'unanimité. Aujourd'hui, elle est la seule femme violoncelliste intégrée à la prestigieuse Deutsche Grammophon. Ses concerts dans le monde entier sont annulés pour cause de covid. Mais elle refuse la fatalité. Attristée par les musées vides, elle décide de réunir les arts en y jouant seule, au musée des Arts décoratifs de Paris, à l'Institut du monde arabe ou à la galerie des Glaces dans le château de Versailles. Toutes ces prestations sont des moments de grâce uniques. "J'ai vu des photos de ces musées vides, et ça m'a brisé le coeur. J'ai ressenti en fait ces deux solitudes qui se rejoignaient : la mienne, celle du musicien sans public, et celle du musée sans visiteur", explique-t-elle.